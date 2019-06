Woody Harrelson sarà The Most Dangerous Man In America nella nuova serie limitata

Secondo quanto riportato da Deadline, Woody Harrelson sarà il protagonista assoluto di The Most Dangerous Man In America, serie limitata co-prodotta da Wiip and Star Thrower Entertainment.

Harrelson ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo dello show, con Luke Davies allo stesso tempo produttore esecutivo e sceneggiatore degli episodi; Davies è stato recentemente sotto i riflettori per il suo adattamento seriale di Catch-22 andato in streaming su Hulu, prodotto e interpretato da George Clooney e con protagonista Christopher Abbott.

Harrelson interpreterà Timothy Leary, scrittore, psicologo e attore statunitense, noto per le sue posizioni e il suo attivismo in favore dell'uso delle droghe psichedeliche. Basato sull'acclamato libro The Most Dangerous Man scritto da Bill Minutaglio e Steven L. Davis, la serie seguirà il tentativo di fuga di prigione e dalla legge di Leary nel 1970. Dopo che le droghe psichedeliche vennero considerate illegali dal governo americano, Leary venne condannato per possesso di queste ultime e venne dichiarato da Richard Nixon come "l'uomo più pericoloso d'America". Leary così fuggì all'estero ma, nel 1965, fu arrestato ad un posto di blocco. Nel 1970 fu fatto evadere dalla Weather Underground Organization, dietro compenso, per poi rifugiarsi in Svizzera. Tuttavia, venne catturato e riportato negli Stati Uniti dall'FBI.

Davies, oltre ad aver adattato Catch-22 è anche autore della riduzione cinematografica di Beautiful Boy, da poco arrivato nelle sale italiane, ed è stato nominato all'Oscar per la sceneggiatura di Lion. Harrelson lo abbiamo recentemente visto nel film Netflix The Highwaymen insieme a Kevin Costner e ha recentemente ultimato le riprese di Zombieland: Double Tap e del film di guerra Midway di Roland Emmerich in arrivo a novembre.