Woody Harrelson in The White Lotus 3? Quasi: la star di True Detective ha dovuto lasciare

Dopo una seconda stagione all’altezza delle aspettative create dal primo capitolo, i fan non vedono l’ora di poter scoprire cosa avrà in serbo per loro White Lotus 3. Mentre arrivano ufficializzazioni per quanto riguardi il cast dei nuovi episodi, il produttore Casey Bloys ha rivelato l’intenzione fallita di avere a bordo anche Woody Harrelson.

Dopo aver parlato del fatto che Walter Goggins e Patrick Schwarzenegger saranno in White Louts 3, torniamo ad occuparci dello show televisivo HBO per riportare la notizia, confermata dalla stessa produzione, dei contatti avuti con il protagonista di Zombieland per arricchire ulteriormente il parco attori della serie.

Sebbene The White Lotus non tornerà prima del 2025, infatti, le riprese della nuova stagione dovrebbero cominciare già dal mese di febbraio 2024, costringendo, in qualche modo, a velocizzare i lavori in corso.

Rispondendo a una domanda di The Holliwood Reporter a proposito delle indiscrezioni su Harrelson, Bloys ha chiarito: “Woody non è coinvolto. Mike White ha parlato con un sacco di persone e Woody era tra queste. Uno dei problemi quando giri oltreoceano è rappresentato dagli impegni delle persone. Conoscete la gran parte delle scelte come attori, ci sono ancora un paio di ruoli da rivelare. Ma Woody non è tra loro”.

Dunque problemi di organizzazione hanno impedito la presenza dell’interprete di Billy Hoyle nell’apprezzatissima serie antologica. In attesa di scoprire quali saranno gli attori che ricopriranno quel paio di ruoli ancora da definire, vi lasciamo a un compendio su tutto quello che dovete sapere su White Lotus 3.