Work in Progress: ecco il trailer della nuova, stravagante commedia di Showtime

State cercando una serie fuori dal normale? Magari una che vi faccia sì ridere, ma che lasci un retrogusto un po' amaro? Ottime notizie! Work in Progress sta per arrivare e fa proprio al caso vostro. La nuova serie prodotta dalla Showtime è una commedia tragicomica dai toni queer e con un'insolito gruppo di personaggi: ecco il trailer.

La serie è stata co-prodotta dalla star dell'improvvisazione Abby McEnany, che interpreterà una versione fittizia di se stessa, divenendo la nostra quanto mai stravagante e bizzarra protagonista. "Si fa presto a dire bizzarra" starete pensando, eppure nel caso di Abby gli sceneggiatori sembrano aver creato un mix esplosivo: il trailer inizia con la morte della sua terapista e, ovviamente, Abby non può non pensare che sia colpa sua. Troppo noiosa? Paziente irrecuperabile? O semplicemente la morte sembrava la più rapida via di fuga dalla seduta? Abby è più che convinta che la spiegazione all'improvviso decesso sia una di queste... O forse tutte e tre.

Donna dalle tendenze queer, piena di ansie, nevrosi e ossessioni, Abby vive sotto una perenne nuvola nera che la segue ovunque vada e se credete che l'episodio della psicologa sia il fondo del barile, vi sbagliate di grosso: è solo l'inizio della fine. Le fobie di Abby sembrano diminuire quando incontra un giovane ragazzo transessuale, interpretato da Theo Germaine (The Politician), fin da subito attratto da lei, riuscirà almeno stavolta a non mandare tutto all'aria?

Lo show nasce dall'idea di McEnany e Tim Mason, ma la vera sorpresa è stata sapere che anche Lilly Wachowski (Matrix, Sense8) collaborerà al progetto: la regista e sceneggiatrice è alla sua prima prova commedia, ma a giudicare dal trailer l'esperimento sembra essere più che riuscito. Ad unirsi al cast arriverà presto anche Julia Sweeney (Saturday Night Live) che interpreterà se stessa in chiave ironica.

Work in Progress debutterà il prossimo 9 dicembre, cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.