World Beyond avrà dei collegamenti con la seconda stagione di The Walking Dead

Come avevano già spiegato i produttori dello show, The Walking Dead: World Beyond sarà collegato alle altre serie, le notizie sul luogo delle riprese confermano questa notizia, rivelando così quali saranno gli elementi che vedremo sviluppati nel corso delle puntate.

Scopriamo che il Nebraska sarà lo stato americano che ospiterà il cast e la troupe di AMC, la lontananza dalla Virginia e dal Texas, territori in cui sono ambientate le altre opere, ha contribuito alla scelta del posto, nonostante questo i fan potranno aspettarsi dei collegamenti con la seconda stagione di The Walking Dead. Ci riferiamo alla puntata intitolata "Nebraska", in cui Glenn e Rick si mettono alla ricerca di uno scomparso Hershel. Nel corso dell'episodio i due incontrano dei sopravvissuti, che raccontano come lo stato della parte centrale degli Stati Uniti sia riuscito a fronteggiare meglio l'apocalisse zombie, grazie ad un elevato numero di armi e una densità demografica bassa, tanto da riuscire a mandare treni in esplorazione nel resto della nazione.

Nel corso della storia di World Beyond scopriremo quindi come si è evoluta la comunità di sopravvissuti del Nebraska, ricordiamo infatti che il secondo spin-off è ambientato 10 anni dopo le vicende della serie principale, mostrandoci come vivono gli abitanti del nuovo mondo.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere le puntate inedite, anche i fan sono in grande attesa di saperlo, tanto che alcuni appassionati hanno ipotizzato la data di uscita di The Walking Dead: World Beyond.