World Beyond porterà il mondo di The Walking Dead ad un nuovo livello, secondo un attore

Il nuovo trailer di TWD: World Beyond ci ha mostrato chiaramente che la serie sarà una sorta di avventura on the road. Un attore del cast, Nico Tortorella, conferma che lo spin-off regalerà agli spettatori una visione diversa e più ampia dell'universo di The Walking Dead.

"Sono molto emozionato all'idea che tutti possano avere un assaggio della serie molto presto. Ci ho pensato molto e ciò che dirò potrà suonare un po' ambiguo, e non vorrei che lo fosse, ma credo che mentre The Walking Dead e Fear affrontano questo universo in piccolo , in termini di notizie locali, sin da subito con World Beyond avremo a che fare con notizie nazionali." ha detto l'attore durante il talk show dedicato alla serie, intitolato Talking Dead.

La metafora che ha usato, paragonando la serie principale e il primo spin-off a qualcosa di più locale e chiuso in sé stesso, e il nuovo spin-off a qualcosa che ha uno sguardo più ampio, può riferirsi sia al fatto che i protagonisti Hope, Iris, Elton e Silas si ritroveranno ad affrontare un viaggio ricco di avventure diversificate che li porteranno in vari stati, sia alla funzione stessa che dovrebbero avere queste due stagioni: svelarci di più su cosa è successo al mondo post apocalittico in generale e sulla CRM, l'organizzazione che ha tratto in salvo Rick Grimes e che sembra avere il potenziale per ripristinare la civiltà dopo l'epidemia zombie. Nella serie principale infatti, lo sguardo ha sempre riguardato da vicino il gruppo di superstiti e si è sempre concentrato sugli scontri con gruppi di predoni e con i villain di turno, lanciando pochissimi indizi su ciò che accade nel resto del pianeta. Una tendenza che AMC sembra voler invertire, anche con la produzione dei nuovi film, collegati a World Beyond.

Tortorella ha concluso dicendo che stavolta avremo a che fare con una generazione più giovane: i protagonisti non sanno com'era la vita prima degli zombie e sono cresciuti in una comunità isolata e protetta: "È una storia d'avventura, più che altro. E penso che a causa del loro essere molto giovani, la loro fame di vita vada oltre la sopravvivenza. Stanno provando a capire chi sono in questo mondo e ciò che significa essere davvero vivi"

Come rivelato da AMC il nuovo universo di TWD si prenderà dei rischi, cercando di innovare un franchise ormai decennale . Tortorella interpreterà Nick, un personaggio di cui si hanno ancora poche informazioni.