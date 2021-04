World of Darkness: i creatori di The Witcher e Tenebre e Ossa a lavoro su serie tv e film!

Variety riporta che gli sceneggiatori e produttori Eric Heisserer di Tenebre e Ossa e sua moglie Christine Boylan, insieme alla società di produzione Hivemind (The Witcher) stanno collaborando con Paradox Interactive per sviluppare un universo narrativo di World of Darkness.

Lanciato nel 1991 con il gioco di ruolo da tavolo "Vampire: The Masquerade", l'universo di World of Darkness include altre proprietà come "Werewolf: The Apocalypse", "Mage: The Ascension", "Orpheus" e "Hunter: The Reckoning" e negli anni si è esteso fino ad abbracciare videogiochi, fumetti, romanzi, realtà virtuale e giochi di carte e da tavolo.

Fin dall'inizio, il franchise si è distinto nel mondo della fantascienza/fantasy mettendo i giocatori nei panni di una vasta e interconnessa confraternita di mostri che vivono tra l'umanità, per poi costringerli a prendere complicate decisioni morali basate sugli impulsi più oscuri del loro personaggio. Il franchise audiovisivo attualmente in sviluppo comprenderà serie tv e film.

"L'universo di World of Darkness è inclusivo e diversificato", ha affermato la Boylan in una dichiarazione. “È sempre stato importante includere personaggi dello stesso sesso, protagonisti e antagonisti di ogni razza e rappresentazione di tutti i credi. Il pubblico femminile e la comunità LGBTQ si sentono i benvenuti in questo franchise, e siamo molto orgogliosi di poter dare vita a queste storie". Aggiunge Heisserer: "L'eredità di queste storie è stata in anticipo sui tempi, ha affrontato problemi e questione ignorate per anni da altri giochi. Questo ci sembra il passo successivo per il genere."

Non ci sono ancora accordi di distribuzione per World of Darkness, ma il team prevede di annunciare lo sviluppo di titoli specifici nel prossimo anno. "Eric e Christine sono tra i creatori più straordinari in circolazione oggi", ha affermato Jason Brown, presidente e cofondatore di Hivemind. "Sono anche appassionati giocatori che conoscono WOD fin dall'inizio. Una connessione tra narratore e storia così profonda rappresenta un'opportunità rara".

Heisserer è attualmente lo showrunner e produttore esecutivo di Tenebre e Ossa per Netflix, ed è stato nominato all'Oscar per la sua sceneggiatura del film di fantascienza del 2016 Arrival. La Boylan ha scritto in diverse serie TV, tra cui The Punisher, Cloak and Dagger, Constantine e Once Upon a Time, oltre ad aver lavorato sui fumetti DC e Marvel. La Hivemind sta attualmente sviluppando uno spinoff anime e una serie prequel dell'adattamento live-action di Netflix di The Witcher, intitolata The Witcher: Blood Origin.

La società ha anche prodotto l'acclamata serie di fantascienza di Amazon The Expanse, attualmente in lavorazione con la sua sesta stagione.