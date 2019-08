World on Fire: pubblicato il trailer della miniserie con Helen Hunt e Sean Bean

La BBC e la PBS hanno pubblicato il primo trailer della miniserie drama World on Fire, ambientata durante la Seconda guerra mondiale e con protagonisti Helen Hunt e Sean Bean.

La serie è scritta da Peter Bowker e il suo arrivo è previsto entro la fine del 2019, anche se al momento non è stata confermata la data ufficiale. Sono previsti sette episodi in cui si guarderà al conflitto che ha sconvolto il mondo attraverso gli occhi di persone comuni, provenienti da tutti gli schieramenti in campo. Non a caso, leggiamo nella descrizione del filmato (che trovate in calce all'articolo): “che aspetto ha il futuro in un mondo che sta cambiando davanti ai tuoi occhi?”.



La prima manciata di episodi si concentrerà sul primo anno della guerra, partendo dall’invasione della Polonia da parte della Germania nel settembre del 1939. Si concluderà con la Battaglia d’Inghilterra, ossia il conflitto aereo tra Regno Unito e Germania per assicurarsi la supremazia dei cieli. Fu la prima campagna bellica combattuta esclusivamente da forze aeree.

Tra gli altri membri del cast segnaliamo Lesley Manville (Mum), Jonah Hauer-King (Little Women) and Julia Brown (The Last Kingdom), Zofia Wichłacz (Warsaw 44) e Brian J. Smith (Sense8),

La distribuzione mondiale è stata affidata a ITV, ma al momento non c’è nulla di certo per l’arrivo di World on Fire in Italia.