World's Toughest Race, arriva su Amazon Prime Video una gara estrema di resistenza

Arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 14 agosto World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji. Si tratta del racconto di una gara estrema, un'avventura in undici giorni e dieci episodi che vede ai nastri di partenza 66 team, provenienti da 30 paesi, pronti a sfidarsi alle Fiji tra oceani, giungle e montagne.

I 330 concorrenti di World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, raggruppati in squadre da 5, dovranno percorrere i 671 Km della gara: la sfida, più che con gli avversari, sarà con le asperità e le difficoltà del percorso, che richiede una grande resistenza fisica e mentale e premierà i più perseveranti.

La serie, girata lo scorso anno alle Fiji, è presentata da Bear Grylls (Man vs Wild, Running Wild). Prodotta da MGM Television in collaborazione con gli Amazon Studios, avrà come showrunner Lisa Hennessy (Eco-Challenge, The Biggest Loser), anche produttrice esecutiva insieme allo stesso Grylls e a Mark Burnett (Survivor, The Voice), Eric Van Wagenen (Survivor, The Amazing Race), Barry Poznick e Delbert Shoopman.

Le spettacolari immagini del trailer, che si può vedere in calce alla news, danno un'idea della difficoltà dell'avventura e della portata della sfida.

Oltre a World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, tra le ultime novità in casa Amazon Prime Video vanno segnalati anche uno show di cucina con il conduttore di Top Gear James May, e il trailer della stagione 3 di Absentia.