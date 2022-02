WrestleMania 38, tutti i dettagli sul possibile ritorno di Steve Austin all'evento!

Mentre si affievoliscono le voci su un possibile ritorno di The Rock, aumentano invece le quotazioni di Steve Austin che potrebbe tornare a "combattere" nel corso dell'attesissimo WrestleMania 38, gigantesco evento di scena il prossimo aprile. Cerchiamo di capire meglio i dettagli di quest'ultima voce di corridoio, anche se nulla è dato per certo.

A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in queste ultime ore, Stone Cold Steve Austin potrebbe essere il protagonista di un match e quindi di un sensazionale ritorno per l'evento WrestleMania 38. Gli indizi sarebbero molteplici, uno su tutti il fatto che lo “Showcase of Immortal” si terrà a Dallas, città natale di Austin, e secondo le ultime indiscrezioni la WWE sarebbe intenzionata a riportarlo sul ring per un match. Le voci fanno anche il nome di Kevin Owens come possibile sfidante di Stone Cold, ma bisognerà capire come si evolverà la situazione e sopratutto se Austin accetterà di ritornare all’interno del quadrato.

Da tempo si parla anche di un possibile ritorno di Dwayne "The Rock" Johnson in WWE e, proprio nei mesi scorsi, c'è stata la ricorrenza dei 25 anni dall'esordio di The Rock, ma sembra un'ipotesi davvero improbabile dati i numerosi impegni sul set per l'attore: proprio durante il Super Bowl doveva essere trasmesso anche lo spot di Black Adam, il film DC che lo vedrà protagonista, atteso in sala a luglio 2022. Tuttavia, l'anticipazione non è andata in onda ma dovrebbe approdare in streaming nelle prossime settimane (o addirittura giorni).

Vi ricordiamo che Black Adam ha una data d'uscita fissata al 29 luglio 2022. Nel film ci sarà anche la Justice Society coi supereroi Atom Smasher, Hawkman, Cyclone, e Doctor Fate, interpretati rispettivamente da Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan.

