Il wrestler The Big Show sarà protagonista di una sitcom su Netflix

La star della WWE The Big Show (vero nome Paul Donald Wight II) avrà la sua serie comedy su Neflix, in cui interpreterà se stesso. Si chiamerà appunto The Big Show Show e sarà una sitcom live action multicamera.

The Big Show ha già esperienza come attore, nella serie Syfy Happy! recentemente cancellata e nei film The Waterboy e MacGruber (qui il poster ufficiale).

La sinossi della sitcom recita: "Quando la figlia adolescente di The Big Show, superstar mondiale della WWE in pensione, viene a vivere con lui, sua moglie e le altre due figlie, lui inizia a sentirsi in minoranza. Nonostante sia alto due metri e pesi 180 chili, non è più al centro dell'attenzione."

Oltre a Wight, fanno parte del cast anche Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld e Lily Brooks O’Briant. The Big Show Show è prodotto da Josh Bycel, Jason Berger (che sono anche gli showrunner), Susan Levison e Richard Lowell. La produzione inizierà il prossimo 9 agosto a Los Angeles, e la serie comprenderà dieci episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno.

The Big Show Show è solo l'ultima collaborazione tra Netflix e WWE Studios. Lo scorso giugno è stata annunciata la produzione del film The Main Event, con Seth Carr, Tichina Arnold, Ken Marino, Adam Pally e le star del wrestling Kofi Kingston, The Miz e Sheamus. Il film segue un aspirante wrestler di 11 anni (Carr), che dopo aver scoperto una maschera magica partecipa a una competizione per diventare la nuova superstar della WWE.