Wrestling, Michael Mansury lascia il backstage della WWE: ecco il perché

PWInsider ha annunciato un altro blasonato addio alla WWE di questo mese. Il vice presidente Michael Mansury ha lasciato la compagnia una settimana fa ma già da diversi mesi aveva dato comunicazione delle sue intenzioni. Mansury è entrato nella WWE nel 2009 come assistente alla produzione prima di farsi strada e diventare vice presidente.

L'addio di Mansury è solo l'ultima modifica nella struttura aziendale della WWE. A gennaio la compagnia ha licenziato i co-presidenti George Barrios e Michelle Wilson senza rimpiazzarli ma promuovendo Frank Riddick III a capo direttore finanziario ad interim.

"La decisione di una transizione gestionale si basava su una visione diversa dell'esecuzione rispetto alle aree d'interesse. In oltre dieci anni, supportati da un forte team gestionale, George Barrios e Michelle Wilson hanno apportato contributi più che significativi alla WWE" ha dichiarato Vince McMahon.



"Tuttavia, con il cambiamento, non perderemo un colpo. Abbiamo un profondo team di dirigenti di talento impegnati nella nostra azienda che sono più che in grado di attuare la nostra strategia".

Anche Triple H ha cambiato mansione all'interno dell'azienda, diventando Executive Vice President di Global Talent Strategy and Development.

Nelle ultime ore è arrivata la brutta notizia che riguarda un noto wrestler; Shad Gaspard è disperso in mare, e la notizia ha messo in allarme i fan della WWE e anche chi lo ricorda nel cast di Black Panther.

John Cena ha ricordato lo scontro con The Undertaker definendo il match 'pieno di energia'.