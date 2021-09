Wrestling, Ric Flair respinge le accuse di molestie della serie Dark Side of the Ring

L'episodio della serie Dark Side racconta il famigerato Plane Ride From Hell, il volo di ritorno negli Stati Uniti della World Wrestling Federation in seguito al tour europeo Insurrextion, nel 2002. Il racconto della serie si concentra sulle accuse di molestie sessuali dell'assistente di volo Heidi Doyle nei confronti di Ric Flair.

Doyle ha accusato Flair di molestie dopo che lo stesso si sarebbe aggirato per l'aereo nudo e ricoperto soltanto da una vestaglia, mettendo in mostra i genitali e urlando in maniera forsennata. Secondo il racconto dell'hostess, Flair avrebbe cercato di violentarla.



Ci furono diverse conseguenze in relazione al folle volo ma nessuna colpì direttamente Ric Flair. Quest'ultimo è una delle figure maggiormente famose nel mondo del wrestling: nel 2020 si parlò di un possibile biopic su Ric Flair.



L'ex wrestler ha risposto ufficialmente alle dichiarazioni contenute nella serie:"Ogni persona con cui ho lavorato, dal mio avvocato al mio addetto stampa a mia moglie mi ha detto di non pubblicare una risposta: ma non sono stati miei atteggiamenti prima e non lo saranno ora. Voglio chiarire alcune cose: circa quattro anni fa ho dato a ESPN pieno accesso alla mia vita per uno speciale documentario. Riguardava tasse, problemi finanziari, adulterio, divorzi, la morte di mio figlio, bere e divertirsi a piacimento. [...] Ho permesso che la mia vita personale e quella di mia moglie e dei miei figli venissero capovolte per un motivo: che sia buono o cattivo, anche veramente cattivo, la verità deve avere importanza. Anche nel wrestling. I miei problemi sono stati ben documentati in 40 anni di carriera. Le conseguenze del bere troppo che mi ha quasi ucciso 5 anni fa è stato raccontato più e più volte. Il motivo per cui Rory [Karpf, regista del documentario sulla vita di Flair] o chiunque altro non ha mai sentito di storie su di me che mi imponevo su chiunque è semplice: non è mai successo".



Attendiamo novità in merito a quanto raccontato nella serie documentario. Lo scorso anno Ric Flair spese parole al miele per Triple H, definendolo come il massimo esperto di wrestling.