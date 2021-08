Wrestling, Samoa Joe sconfigge Karrion Kross e conquista l'NXT Championship

Karrion Kross era il re di NXT sin dalla prima volta in cui divenne campione ma il suo regno è stato distrutto dall'irruzione di Samoa Joe che l'ha sconfitto, diventando il nuovo campione di NXT. Dopo settimane di tentativi di superarsi e sconfiggersi a vicenda, il match ha finalmente sancito il cambio della guardia nel ruolo di campione NXT.

Il match è stato molto avvincente e i due wrestler hanno combattuto fino all'ultimo per cercare di sconfiggere l'avversario.

Da sottolineare l'assenza di Scarlett Bordeaux, partner di Karrion Kross. Un duello davvero combattuto e privo di momenti di stanca.



Samoa Joe ha cercato di sconfiggere l'avversario in diverse occasioni con la sua Coquina Clutch, mentre Kross ha tentato in diverse occasioni di risolvere il match con la Kross Jacket.

Il mondo del wrestling ha potuto assistere ad un altro incontro davvero entusiasmante, che ha tenuto incollati gli occhi degli spettatori allo schermo. Un ritorno in grande stile per Samoa Joe, in un periodo che potrebbe riservare altri incontri con il passato: The Rock sarebbe pronto a tornare sul ring, come dichiarato da lui stesso qualche settimana fa.



