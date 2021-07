Wrestling, Tegan Nox sta per tornare dopo l'infortunio: le ultime novità

Dopo l'infortunio subito lo scorso settembre, Tegan Nox non è più rientrata nella WWE. Tuttavia sembra che la star del ring sia sulla via del ritorno e nelle ultime ore sono state diffuse alcune informazioni che riguardano proprio il suo ritorno sulle scene, atteso ormai da diversi mesi da tutti i fan del mondo del wrestling.

Pare che Tegan Nox abbia partecipato ad un dark match con Toni Storm durante la registrazione di Monday Night Raw, all'interno del WWE ThunderDome.

Secondo quanto riporta PWINsider, i recenti promo trasmessi su NXT si riferiscono proprio a Tegan Nox. In futuro anche John Cena potrebbe tornare nella WWE, come lui stesso ha dichiarato.



Per quanto riguarda la wrestler gallese, purtroppo ha subito ben tre lesioni al legamento crociato anteriore negli ultimi quattro anni, con l'ultimo che addirittura è capitato durante il periodo di riabilitazione. L'ultima apparizione di Nox in tv risale all'agosto 2020 in un episodio di Friday Night SmackDown.

"Trovo sia sfortunata" disse Triple H nel corso di una conferenza stampa "L'unica cosa che so di Tegan è che ha avuto una serie di infortuni davvero sfortunati. Ed è proprio quello che è il nostro lavoro. Ma so che è una persona incredibilmente forte, un'atleta incredibilmente forte e un'attrice fenomenale. E se c'è qualcuno che può uscire da tutto questo è lei. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno, perché ha un potenziale incredibile [...]".



La WWE è pronta ad avviare un progetto di scouting per scovare nuovi talenti da proporre sul ring.