Wrestling: The Undertaker svela i suoi quattro match preferiti

Durante una delle sue rare interviste, rilasciata a Nine Live Apparel, a The Undertaker è stato chiesto quali fossero i match della sua trentennale carriera di cui è tutt'oggi molto orgoglioso. Considerando la sua longeva carriera la scelta poteva rivelarsi molto ardua ma alla fine la lista si è ridotta a quattro incontri.

I due match WrestleMania con Shawn Michaels, il match con Triple H a WrestleMania XXVII e l'Hell in the Cell di WrestleMania XXVIII.

"Ti dico una cosa, WrestleMania 25 con Shawn Michaels, quella è solo uno di quei match in cui tutto è andato come doveva andare. In larga misura, intendo. Sarebbe stato bello fare il tuffo e atterrare su qualcuno ma a parte quella freccetta sopra l'uomo vicino alla corda quella cosa era davvero speciale".



Taker ha ammesso che lui e Michaels non andavano molto d'accordo all'inizio della carriera ma dopo che quest'ultimo ha cambiato la sua vita i due sono diventati intimi amici.

Il wrestler poi ha accennato ai match con Triple H, che l'hanno visto protagonista con il rivale, a distanza di quattro anni l'uno dall'altro.

The Undertaker ha gareggiato a WrestleMania 36 in un Boneyard Match. Sia i fan che Taker erano entusiasti del risultato finale, tanto da ipotizzare in futuro un altro Boneyard Match:"Ma devi avere i wrestler giusti per farlo. Ragazzi che capiscono ancora i loro personaggi e fanno ancora affidamento su quella parte del business. Non solo sul lato atletico del business".

The Undertaker non è contrario ad un altro Boneyard Match, a quanto sembra, ma devono esserci tutte le condizioni giuste per poterlo concretizzare.

