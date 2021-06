Wrestling, WWE pronta ad avviare un importante progetto di scouting: i dettagli

Tra le nuove uscite della WWE negli ultimi mesi e le stagnanti prenotazioni del Monday Night Raw e Friday Night SmackDown, l'entusiasmo per il roster principale della WWE è stato piuttosto basso. Tuttavia qualcosa si muove per il futuro e Vince McMahon si recherà al Performance Center in settimana per scovare nuovi talenti.

Lo riporta Sean Ross Sapp di Fightful, che lo descrive come 'un grande sforzo di scouting', specificando che altri dirigenti come Bruce Prichard e John Laurinaitis hanno assistito ai match tramite il pc.



Triple H ha approfondito il motivo per cui varie star di NXT combattono una volta passate al roster principale:"Un modo di vederlo è l'utilizzo improprio, un altro modo di vederlo è che le cose non sempre funzionano. Ci sono giocatori che arrivano a giocare al football del college e la gente non vedono l'ora che arrivino alla NFL. Poi arrivano in NFL e non funziona, non funziona. E puoi dire che una squadra li ha utilizzati male o li ha gestiti male o l'allenatore della squadra per cui giocano non li ha messi nel ruolo giusto. Possono essere un milione di ragioni. Può anche essere che a volte il talento non si adatta ad un posto particolare o il talento è arrivato in un posto particolare e ha pensato 'Oh, ce l'ho fatta' e lì è la fine della loro curva di crescita. Sono tanti fattori".



