Wu Assassins: Iko Uwais è il prescelto nel trailer ufficiale della serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale (anche sottotitolato in italiano) di Wu Assassins, nuova serie con al centro le arti marziali e con protagonista Iko Uwais, star nel panorama orientale e noto da noi anche per il successo della saga di The Raid.

Wu Assassins combina dramma ed elementi soprannaturali per raccontare la storia di Kai Jin (Iko Uwais), un uomo che diventa l'ultimo Assassino Wu scelto per radunare i poteri di un'antica triade e ristabilire l'equilibrio fra bene e male. Uwais ricoprirà anche il ruolo di produttore e capo coreografo per le arti marziali, nonché coordinatore per gli stuntmen che appariranno nella serie.

Del cast di questa nuova e affascinante serie fanno parte anche Li Jun Li, Katheryn Winnick (Vikings), Lewis Tan (Into the Badlands), Tommy Flanagan (Sons of Anarchy), Tzi Ma, Byron Mann (The Expanse), Lawrence Kao (The Walking Dead) e Celia Au (Lodge 49). Ci saranno inoltre JuJu Chan (La Tigre e il Dragone 2) e Mark Dacascos (Hawaii Five-0), che interpreteranno rispettivamente Zan, una tenente della Triade e soldato d'élite nelle arti marziali, e un misterioso personaggio descritto come "un monaco molto forte capace di sconfiggere le forze del male che gli si mettono contro".

La serie, composta da dieci episodi, è scritta da John Wirth (Terminator: The Sarah Connor Chronicles; Falling Skies) con Stephen Fung assegnato alla regia dei primi due episodi; i produttori esecutivi sono Chad Oakes (Fargo, Hell on Wheels) Mike Frislev (Fargo, Hell on Wheels) e Tony Krantz di Flame Ventures (24).

Tutti gli episodi che andranno a comporre la prima stagione di Wu Assassins saranno diffusi sulla piattaforma digitale il prossimo 8 agosto. Di seguito la breve sinossi diffusa da Netflix in queste ore.

Sinossi: La sua missione è salvare Chinatown, anche se per farlo deve uccidere suo padre. Il kung fu, la fantascienza e lo street food asiatico si incontrano in Wu Assassins, solo su Netflix dall'8 agosto.