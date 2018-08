Wu Assassins, JuJu Chan e Mark Dacascos nel cast della nuova serie originale Netflix

È oggi Deadline a riportare la notizia che JuJu Chan (La Tigre e il Dragone 2) e Mark Dacascos (Hawaii Five-0) sono ufficialmente entrati nel cast dell'annunciata Wu AssassinsNetflix, serie TV ambientata nel mondo della arti marziali con protagonista Iko Uwais (The Raid 2).

La Cha interpreterà il ruolo di Zan, una tenente della Triade e soldato d'élite nelle arti marziali, mentre Dacascos vestirà i panni di un personaggio descritto come "un monaco molto forte capace di sconfiggere le forze del male che gli si mettono contro".



Uwais interpreterà il ruolo di Kai Jin, un aspirante chef che diventerà l’ultimo Wu Assassin, prescelto per ereditare i poteri di un’antica triade il cui compito è quello di restaurare l’equilibrio naturale dell’esistenza. Uwais ricoprirà anche il ruolo di produttore e capo coreografo per le arti marziali, nonché coordinatore per gli stuntmen che appariranno nella serie.

Nomadic Pictures Entertainment produrrà la serie, che sarà composta da dieci episodi la cui sceneggiatura sarà affidata a John Wirth (Terminator: The Sarah Connor Chronicles; Falling Skies); Stephen Fung dirigerà i primi due episodi, mentre gli altri registi che gli subentreranno devono ancora essere annunciati.

I produttori esecutivi saranno Chad Oakes (Fargo, Hell on Wheels) Mike Frislev (Fargo, Hell on Wheels) e Tony Krantz di Flame Ventures (24).

Nel cast di Wu Assassins ci sarà anche Byron Mann, visto di recente in un’altra serie Netflix, ovvero Altered Carbon, nei panni di Uncle Six.