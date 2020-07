Wu Assassins, la serie Netflix verrà rinnovata? Le ultime novità

Dopo quasi un anno dalla messa in onda della prima puntata di Wu Assassins, la serie potrebbe ricevere la conferma per una seconda stagione nei prossimi giorni, andando a continuare le avventure di Kai Jin e gli altri.

Nonostante la notizia non sia ancora ufficiale, secondo quanto riporta il sito "What's on Netflix", il rinnovo potrebbe essere già annunciato a breve, andando così a confermare anche quanto detto da un membro del cast dello show, Lewis Tan, che aveva condiviso sulla sua pagina Twitter questo messaggio: "Tra poco arriveranno delle buone notizie". Sarebbe di sicuro un'ottima notizia per i fan della serie, ansiosi di scoprire come si concluderà il viaggio di Kai Jin, dopo una prima stagione composta da 10 episodi.

Secondo molti l'annuncio del rinnovo, già previsto nei mesi scorsi, sarebbe stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha causato inoltre una sospensione dei lavori sui set di tutto il mondo. Rimaniamo in attesa di una conferma o smentita da parte di Netflix, nel frattempo se siete interessati allo show sulle arti marziali, vi lasciamo con i nomi del cast di Wu Assassins, opera nata da un'idea di John Wirth e Tony Krantz e ambientata a San Francisco, città dove seguiremo le vicende dell'ex cuoco Kai Jin.