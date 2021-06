Wunmi Mosaku, la star di Loki nel cast della nuova serie HBO dal creatore di The Wire!

Wunmi Mosaku si unirà al cast della mini-serie targata HBO, We Own This City, dall'autore di The Wire David Simon e dal produttore George Pelecanos. Reinaldo Marcus Green dirigerà e sarà il produttore esecutivo dello show basato sul libro We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption del reporter del Baltimore Sun, Justin Fenton.

Mosaku si unisce ad un cast che comprende Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector.

We Own This City racconterà l'ascesa e la caduta della Gun Trace Task Force del dipartimento di polizia di Baltimora e la corruzione e il collasso morale che hanno colpito una città americana in cui le politiche di proibizione della droga e arresti di massa sono state sostenute a spese della polizia.



Mosaku interpreterà un avvocato assegnato alla Divisione per i diritti civili del Dipartimento di Giustizia, che stava indagando sulle pratiche di polizia a Baltimora prima dell'indagine criminale della Gun Trace Task Force.



Bernthal vestirà i panni del sergente Wayne Jenkins del dipartimento di polizia di Baltimora, forse la figura centrale nel vasto caso di corruzione federale incentrato sulla Gun Trace Task Force.



Wunmi Mosaku è apparsa nella serie HBO Lovecraft Country nel ruolo di Ruby, la sorella di Jurnee Smollett e fa parte della serie Marvel Loki che attualmente sta stabilendo record su Disney+.