WWE: ecco le 10 entrate musicali di Wrestlemania più belle di sempre

Da Snoop Dog a Joan Jett, sul canale video di YouTube è stato pubblicato un video che mette in fila le dieci entrate musicali più belle di tutti i tempi a Wrestlemania. Le splendide performance musicali che vengono mostrate nel filmato introducono - tra le altre - le entrate di wrestler quali Rey Mysterio, Randy Orton, Sasha Banks e Ronda Rousey.

Il video, presentato dal marchio Snickers, vede Joan Jett introdurre Ronda Rousey, Pod introdurre Rey Mysterio, i Rev Theory introdurre Randy Orton, i Saliva introdurre i The Dudley Boyz, la DX Band per Shawn Michaels, i Limp Bizkit per The Undertaker, Mark Crozer per Wyatt, i Motörhead per Triple H, Nita Strauss per Nakamura e Snoop Dog per Sasha Banks.

Le entrate musicali a Wrestlemania sono uno dei momenti più intensi ed emozionanti dello spettacolo del wrestling, e appassiona da sempre tutti i fan.



