WWE, addio a Bob 'Bullet' Armstrong: lo storico wrestler muore a 80 anni

Dopo la scomparsa di Kamala, i fan della WWE si trovano costretti a salutare un'altra celebrità che ha fatto la storia del wrestling: Bob Armstrong, soprannominato Bullet.

A darne il triste annuncio è stato il figlio Scott e il tributo della WWE non è tardato ad arrivare: "La WWE è rattristata nell'apprendere che "Bullet" Bob Armstrong, un campione della Hall of Fame della WWE e il patriarca della leggendaria famiglia di wrestling Armstrong, è scomparso all'età di 80 anni. Uomo forte e grande intrattenitore, Armstrong era nato il 3 ottobre 1939 e si è dimostrato essere uno dei lottatori più tenaci del pianeta".

Armstrong si era garantito il rispetto dei concittadini americani anche per la sua carriera militare, iniziata ben prima di entrare nel mondo del wrestling. Aveva infatti servito nei Marines ed era stato membro del Dipartimento dei Vigili del Fuco di Fair Oaks. Particolarmente famoso per le sue prese e per il combattimento ravvicinato, Bullet era in grado di mandare in tilt l'avversario anche a parole con provocazioni e incitamenti.

I quattro figli (Scott, Brad Steve e Brian) hanno deciso di seguire le sue orme, per cui la sua si è trasformata in una vera e propria attività di famiglia. Un altro pezzo di storia che se ne va.