WWE, addio a Kamala: lo storico wrestler rivale di Hulk Hogan e Undertaker

La scomparsa di James Harris ha già rattristato il mondo del wrestling. Noto con lo pseudonimo di Kamala, il wrestler affrontò i campioni più importanti dell'età d'oro dello sport e partecipò anche a molti incontri per la WWE.

L'azienda ha voluto subito far sentire la propria vicinanza ai fan del lottatore, pubblicando una dichiarazione in merito: "La WWE ha tristemente appreso che James Harris, noto ai fan della WWE come Kamala, è scomparso all'età di 70 anni. Con il volto spaventosamente pitturato da Kamala, Harris ha combattuto contro le più grandi star nella storia dello sport, inclusi Hulk Hogan, The Undertaker e Andre the Giant. Ha terrorizzato gli avversari e ha esaltato il pubblico nel World Class Championship Wrestling, nella WCW e nella WWE fino al 2006. La WWE estende le condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan".

Il suo debutto avvenne nel 1978 e dopo aver lavorato per varie aziende riuscì ad entrare nella WWE nel 1984, per poi ritirarsi definitivamente nei primi anni 2000. L'azienda ha voluto dedicargli anche una serie di foto che celebrano i suoi momenti più importanti, e come è possibile notare la sua gimmick era incentrata sul rappresentare un temibile guerriero ugandese. Le cause della morte non sono state rese note in maniera ufficiale, ma sul web si parla di complicazioni dovute al Coronavirus.

Nonostante il passare del tempo la gimmick era non è mai effettivamente passata di moda, e Bray Wyatt ha deciso di tornare con il suo demoniaco The Fiend. Altri wrestler preferiscono combattere a volto scoperto e tra questi c'è John Cena, che si è dichiarato favorevole agli incontri di Raw Underground.