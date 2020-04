WWE: AJ Style si sente colpevole per il licenziamento di Anderson e Gallows

Dopo il licenziamento di massa che ha accompagnato il "mercoledì nero" ( così com'è stato soprannominato) voluto da Vince McMahon, ecco la reazione di AJ Styles, socio di Anderson e Gallows. I tre avevano formato il The OC pochi mesi fa, e avevano condiviso l'ultimo show del WrestlerMania.

AJ Style commenta lo scioglimento del contratto dei due collaboratori dicendo che è stato devastante apprendere la notizia e che non se lo aspettava. Sono stati molti i wrestlers ad aver perso il lavoro in questi ultimi giorni, e secondo alcune indiscrezioni la WWE ha voluto tagliare sui performers meno rilevanti ai fini dello show televisivo, o comunque su quelli a cui sarebbe scaduto presto il contratto.

Continua AJ Styles, dichiarando di sentirsi in colpa per il licenziamento dei suoi due alleati in WWE, in quanto, per una questione di anzianità, doveva riuscire a tutelare i due compagni più giovani. Anche se chiaramente la decisione non è amputabile a lui, ci ha tenuto a sottolineare lo sconforto che gli ha dato apprendere questa notizia.

Gallows e Anderson, tra l'altro, avevano anche firmato un nuovo contratto di lavoro con la WWE, e dunque questa decisione arriva ancor più come un risvolto inaspettato nelle carriere dei due wrestlers.

In tutto il settore della WWE non sono mancate polemiche da parte dei performers per il trattamento da parte dell'azienda, e si sono scatenate le prime reazioni al licenziamento di massa alla WWE.