WWE, AJ Styles e Omos confermano il ritorno a RAW: i dettagli

WrestleMania 37 Night One ha visto AJ Styles e Omos vincere i RAW Tag Team Championship nel loro primo match come tag team, dominando The New Day. Tuttavia la coppia è risultata assente dal Monday Night RAW nelle tre settimane successive alla vittoria. Ora Styles e Omos sono finalmente apparsi nell'edizione di The Bump di questa settimana.

I due sono comparsi per spiegare la loro assenza, confermando che torneranno nel prossimo episodio di RAW.

"Non avrei mai pensato di dirlo ma sono quasi stufo di festeggiare" ha scherzato Styles.



Kayla Braxton ha dichiarato che Omos era tornato in Nigeria per festeggiare la vittoria, spingendo Styles a gridare:"Ero con lui, era pazzesco! Laggiù è come un re! Mi sono anche scottato con il sole".

Il wrestler ha celebrato il fatto che vincendo i titoli tag ora è un campione del WWE Grand Slam.

Lui e Kurt Angle sono gli unici uomini nella storia ad aver compiuto quell'impresa in WWE e in TNA/Impact Wrestling.

Chi non tornerà in WrestleMania è John Cena. Ricordiamo che John Cena sarà protagonista di una nuova serie diretta da James Gunn e intitolata Peacemaker.

Ormai Cena sembra aver voltato completamente pagina, decidendo di proseguire la sua carriera nel mondo del cinema. Un'altra grande icona della WWE, Dave Bautista, ha confermato pochi giorni fa che non tornerà mai nel wrestling, dopo aver deciso di iniziare una carriera nel cinema.

