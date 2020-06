WWE, AJ Styles vince il torneo Smackdown contro Daniel Bryan

Si è concluso venerdì sera il torneo SmackDown, che finalmente dopo settimane di attesa ha un nuovo campione, AJ Styles. Il wrestler si è scontrato contro Daniel Bryan in un faccia a faccia di pura adrenalina.

Il match ha regalato agli spettatori una lotta spettacolare, in una sequenza finale perfetta, in cui AJ Styles ha messo al tappeto Bryan atterrandolo durante un salto, mossa risultata fatale per Daniel Bryan, ormai stremato dall'incontro. E' la prima volta che AJ Styles vince il WWE Intercontinental Championship, in calce alla notizia potete vedere gli ultimi minuti del match.

Lo spettacolo, registrato nei giorni scorsi, aveva lasciato gli spettatori estasiati, in un match durato 40 minuti definito come un capolavoro tecnico, che è facile annoverare tra i più belli mai visti in televisione da quando la WWE ha trasferito le riprese ad Orlando. Secondo molti ne sentiremo parlare presto come la migliore partita dell'anno.

Cosa succede negli altri roster della WWE? Scopriamo insieme chi ha vinto le ultime sfide della NXT, e leggete la nostra intervista esclusiva ad Adam Cole, campione attualmente in carica. Stanno procedendo invece le puntate di "The Last Ride", lo show dedicato all'immortale The Undertaker, ecco la recensione del quarto episodio di The Last Ride.