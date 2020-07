WWE, AJ Styles: 'Vorrei la faccia di Hulk Hogan scolpita sul Monte Rushmore'

Tra match, cinture e un trofei spesso si perde di vista il senso del wrestling: intrattenere il pubblico con stunt mozzafiato, ma cosa spinge gli atleti ad abbracciare questa professione? Ce lo racconta il campione Smackdown AJ Styles, in una speciale classifica dei suoi eroi delle corde.

In una recente intervista lo sportivo ha elencato i quattro nomi di wrestler che vorrebbe vedere scolpiti su una montagna: a entrare nella Top 4 sono Andre The Giant, Ric Flair, Hulk Hogan e Lou Thesz, ma Styles non disegnerebbe Randy Savage e Ricky The Dragon Steamboat come eventuali sostituti.

"Ci sono diversi professionisti che hanno ispirato tanti ragazzi e ragazze che si guadagnano da vivere col wrestling. Chi vorrei vedere sul Monte Rushmore? Ric Flair sarà lassù, deve esserci. Poi ovviamente c'è Lou Thesz, che tutti conosciamo. Ci vorrei anche Hogan perché tutti se lo ricordano. Non guardavo la lega professionistica da bambino, ma guardavo il cartone animato il sabato mattina. È così che ho capito chi era Hulk Hogan. Era anche in Rocky III, Thunderlips, lo conoscevo per questi film, ma non ho guardato il wrestling. Era arrivato dove nessuno prima di lui era riuscito, oltre che una star del wrestling era anche una star del cinema."

Ha poi concluso: "Quindi, se dovessi, e so che cambierò idea almeno un milione di volte, sceglierei Ric Flair, Hulk Hogan, Andre The Giant e Lou Thesz. Sto cercando di mettere insieme nomi non solo della WWE, ma anche esterni."