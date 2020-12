WWE: Annunciati tre nuovi incontri dedicati all'esercito americano

Mentre i fan sono ancora scossi per il ritiro di Undertaker dalla WWE, è stato annunciato un nuovo evento su Twitter: sono stati organizzati tre incontri per festeggiare le truppe dell'esercito americano.

Si intitolerà "Tribute to the Troops" e andrà in onda la prossima domenica, come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, inoltre sarà trasmesso sui canali Fox. Ecco il messaggio che è stato condiviso dall'account ufficiale della WWE: "Tre fantastici match sono stati annunciati per il Tribute to the Troops di questa domenica". I fan del wrestling potranno infatti assistere alla sfida tra il campione in carica Drew McIntyre e The Miz, oltre al loro scontro troveremo Sasha Banks e Bianca Beliar contro Bayley e Natalya. Infine sarà presente la lotta tra la squadra composta da Daniel Bryan, Jeff Hardy, Kalisto e i The Street Profits contro quella in cui lottano Sami Zay, King Corbin, Elias, Dolph Ziggler e Robert Roode.

Si tratta della diciottesima edizione di questo evento, che secondo quanto afferma Vince McMahon sarà una celebrazione dedicata ai membri delle forze armate statunitensi. Inoltre siamo sicuri che nel corso della serata sarà ricordato anche Pat Patterson della WWE, atleta canadese che ha inventato anche il celebre match della Royal Rumble, uno degli incontri più amati dai fan.