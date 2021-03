WWE, Annunciato Dark Side of the Ring: Confidential, documentario di Vice

Se siete alla ricerca di indiscrezioni sul mondo della WWE, siamo sicuri che vi interesserà molto il nuovo annuncio fatto da Vice: la testata online produrrà un documentario sui retroscena più oscuri del mondo del wrestling.

A dare per primo la notizia è stato il giornale online The Wrap, rivelando che il titolo dell'opera sarà "Dark Side of the Ring: Confidential". Gli showrunner saranno Evan Husney e Jason Eisner, che hanno discusso dello show con il presentatore del podcast intitolato "Something to Wrestle with Bruce Prichard". Ecco il loro commento: "Nelle prime due stagioni abbiamo dovuto tagliare diverse storie da The Dark Side of the Ring, per questo siamo entusiasti di condividere dell'altro materiale e parti dal dietro le quinte in The Dark Side of the Ring Confidential, insieme a Conrad Thompson".

Il documentario è infatti ispirato ad una serie di video presenti nel canale di Vice TV, in cui venivano discussi alcuni dei personaggi e degli eventi più misteriosi accaduti nel mondo del wrestling. Per ora non sappiamo ancora quali saranno i temi trattati o quando sarà possibile vedere The Dark Side of the Ring: Confidential, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo. Per concludere vi segnaliamo la nostra intervista agli atleti della WWE vincitori della Royal Rumble.