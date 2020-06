WWE, annunciato un omaggio a Undertaker venerdì su SmackDown

Nei giorni scorsi è diventato ufficiale il ritiro di Undertaker, e il mondo del wrestling si prepara a salutare la star come merita. Per il prossimo episodio di SmackDown, in onda negli Stati Uniti nella serata di venerdì, la WWE presenterà uno speciale "Tribute to The Undertaker".

L'annuncio è arrivato sui profili social della WWE. Il post, che si può vedere anche nel tweet in calce alla news, recita: "Con l'universo WWE ancora concentrato sull'ultimo capitolo della serie documentaristica Undertaker: The Last Ride, SmackDown presenterà uno speciale tributo a Undertaker questo venerdì sera."

Lo speciale di SmackDown manderà in onda tra le altre cose lo straordinario Boneyard Match tra Deadman (all'anagrafe Mark Calaway) e AJ Styles, per la prima volta in televisione. Ci saranno inoltre le testimonianze di altre superstar del wrestling e celebrità varie, tutte unite per ringraziare The Undertaker e celebrare la fine della sua carriera agonistica.

In un certo senso la WWE è stata anche costretta a stravolgere i suoi piani per questa settimana, a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato al Performance Center di Orlando, che ha coinvolto wrestler e impiegati. L'assenza di molti di loro, almeno per una sera, potrà passare inosservata, o almeno non compromettere del tutto lo show, che sarà incentrato sul tributo a The Undertaker. La leggenda del wrestling, a 55 anni, avrà così per l'ultima volta tutti i riflettori su di sé.