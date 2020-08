WWE, arriva NXT TakeOver XXX: tutto quello che dovete sapere dell'evento pre SummerSlam!

NXT TakeOver: XXX sta arrivando: in programma nella notte italiana fra sabato 22 e domenica 23 agosto, ventiquattro ore prima di SummerSlam, l'evento si terrà alla Full Sail University di Winter Park, Florida e sarà il 30esimo TakeOver nella storia di NXT, il brand oronero dellaWWE.

Un roster che nei suoi 10 anni di storia si è dimostrato sinonimo di assoluta qualità: partito inizialmente come una sorta di reality show, con i partecipanti chiamati a superare diverse prove fisiche con l'assistenza dei professionisti della WWE, nel corso del tempo NXT si è evoluto diventando un vero e proprio roster di giovani campioni, che a loro volta hanno scritto la storia.

Il primo campione fu Seth Rollins, che il 26 luglio 2012 sconfisse Jinder Mahal: da allora sono stati ben 17 i vari NXT Champion, e solo Samoa Joe e Shinsuke Nakamura sono riusciti a ottenere il titolo in due diverse occasioni. Il campione più longevo è Adam Cole (con un regno di 403 giorni), che alla fine ha capitolato contro Keith Lee.

Inoltre, il 5 aprile 2013 è nata anche l’NXT Women’s Championship: la prima campionessa fu Paige, vincitrice di un torneo a 8 donne, mentre il regno più longevo rimane quello di Asuka (ben 522 giorni!), per un titolo che è stato vinto da tutte le più grandi campionesse della WWE (da Bayley a Sasha Banks, passando per Charlotte Flair).

Nell'autunno dello scorso anno NXT è entrato addirittura in rivalità con Raw e SmackDown, fino a Survivor Series, quando fu proprio il brand oronero a prevalere. Con campioni che provengono da ogni parte del mondo, fra cui l’italiano Fabian Aichner (attuale NXT Tag Team Champion insieme al tedesco Marcel Barthel), NXT produce continuamente talenti che diventano stelle, migrando verso Raw e SmackDown. “Abbiamo tanti giovani e i presupposti per fare ancora meglio. Il futuro è molto luminoso”, ha dichiarato Triple H, creatore di NXT, in una recente intervista.

NXT TakeOver: XXX prevede uno spettacolo unico in ambito WWE: come al solito il pay-per-view, sarà trasmesso live sul WWE Network nella notte fra sabato 22 e domenica 23 agosto. Per altri approfondimenti sulla WWE, rivivete i momenti più storici di SummerSlam targati Randy Orton e scoprite quale versione di The Rock è la preferita di Dwayne Johnson.