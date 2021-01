WWE, arriva Superstar Spectacle: le star del wrestling sulla tv indiana

Come annunciato in un comunicato, il prossimo 26 gennaio andrà in onda Superstar Spectacle, un evento inedito targato WWE in collaborazione con Sony Pictures Network India. Sulla tv indiana sarà trasmesso uno speciale di due ore, in cui le star di Raw, SmackDown e NXT condivideranno il ring con dieci protagonisti del wrestling indiano.

"Lo show di ispirazione indiana incorporerà elementi straordinari della cultura indiana tradizionale e contemporanea in incontri epici con il campione WWE Drew McIntyre, Rey Mysterio, la campionessa WWE Women's Tag Team Charlotte Flair, AJ Styles, Bayley, The New Day, Shinsuke Nakamura, Cesaro, i campioni SmackDown Tag Team Dolph Ziggler e Robert Roode, Ricochet e molti altri, con in più un'apparizione del WWE Hall of Famer Ric Flair" recita il comunicato.

Saranno inoltre presenti star indiane come l'ex campione WWE Jinder Mahal, fuori causa da quasi un anno per infortunio, Indus Sher, Jeet Rama, Kavita Devi, Giant Zanjeer e Dilsher Shanky, i Bollywood Boyz e Guru Raaj.

"Siamo entusiasti di presentare il WWE Superstar Spectacle ai fan e ai telespettatori in India durante il Giorno della Repubblica, che metterà in mostra e celebrerà il meglio dei talenti indiani della prossima generazione" ha dichiarato Rajesh Kaul, dirigente di Sony Pictures Networks India.

