WWE avverte: il futuro da chitarrista di Elias è gravemente a rischio

Brutte notizie per la carriera musicale di Elias: dopo l'attacco di King Corbin durante l'ultima puntata di Friday Night SmackDown, il lottatore WWE avrebbe riportato "molteplici infortuni".

È stata la stessa WWE a riportarlo sul proprio sito ufficiale sui suoi canali social, utilizzando le seguenti parole "Come comunicato anche nello show #WWETheBump, @IAmEliasWWE ha riportato una contusione alla laringe e una frattura del dito medio e del mignolo della mano, il tutto a causa dell'ultimo attacco di #King @BaronCorbinWWE".

"L'infortunio" prosegue la WWE sul sito "Significherà uno stop forzato alle performance musicali di Elias, poiché gli impediscono di cantare e suonare la chitarra".

Probabilmente si tratta solo di annunci in kayfabe (eventi messi in scena in continuazione della storyline, e quindi non reali), che il sito Comicbook ipotizza anche in previsione di un eventuale cambio di gimmick per Jeffrey Logan Sciullo a.k.a. Elias, essendo questa finora fortemente legata all'aspetto musicale (che in tal modo verrebbe a mancare).

Intanto, il feud tra King Corbin ed Elias sembra proseguire, ma per sapere cosa accadrà adesso, non ci resta che rimanere sintonizzati sui canali WWE.



In altre news, Drew McIntyre ha messo in palio il titolo WWE contro Seth Rollins, che lo sfiderà in occasione di Money In The Bank, mentre continua il mistero del licenziamento di Kassius Ohno.