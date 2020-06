WWE, quali sono i più bei match di The Undertaker?

Il documentario WWE The Last Ride, trasmesso sul WWE Network, segue gli ultimi anni della carriera di The Undertaker, e arriverà a conclusione proprio in questi giorni. Ma perché non andare ancora più a ritroso, e cercare di individuare i migliori match WWE con protagonista The Phenom?

Mark William Calaway entrò a far parte del mondo del wrestling nel 1987 sotto la WCCW (World Class Championship Wrestling), ma i più lo conoscono principalmente per il periodo trascorso in WCW (World Championship Wrestling) e poi per la sua lunga carriera in WWE, iniziata nel 1990 quando la federazione ancora andava sotto il nome di WWF (World Wrestling Federation).

Qui indossò per la prima volta i panni di The Undertaker, la gimmick che tanta fortuna gli ha portato finora, e quella con cui è maggiormente conosciuto in tutto il mondo.

Ma in una carriera così longeva e piena di successi (in primis i titoli mondiali e la celebre Streak, la serie di vittorie consecutive al "The Grandest Stage of Them All", WrestleMania, durata ben 23 anni), quali saranno stati i suoi migliori match?

Il sito Comicbook ha realizzato una classifica che include alcuni dei suoi più iconici combattimenti, come i numerosi scontri con l'Heartbreak Kid Shawn Michaels, i match di WrestleMania contro Randy Orton, Edge, Triple H e CM Punk, o anche quel Triple Threat Match con The Rock e Kurt Angle ai tempi di Vengeance 2002.

Ma vediamo insieme la classifica:

Undertaker vs. Shawn Michaels (Badd Blood In Your House 1997)

Undertaker vs. Kurt Angle vs. The Rock (Vengeance 2002)

Undertaker vs. Brock Lesnar (No Mercy 2002)

Undertaker vs. Randy Orton (WrestleMania 21)

Undertaker vs. Edge (WrestleMania 24)

Undertaker vs. Edge (SummerSlam 2008)

Undertaker vs. Shawn Michaels (WrestleMania 25)

Undertaker vs. Shawn Michaels (WrestleMania 26)

Undertaker vs. Triple H (WrestleMania 28)

Undertaker vs. CM Punk (WrestleMania 29)

Tra gli altri match degni di nota che sono "quasi" rientrati nella classifica, Comicbook segnala anche altri iconici scontri, come il celebre Hell in a Cage match contro Mick Foley o il match contro Bret Hart a SummerSlam '97:

Undertaker vs. Mankind (King of The Ring 1998)

Undertaker vs. Bret Hart (SummerSlam 1997)

Undertaker vs. Triple H (WrestleMania 27)

Undertaker vs. Kurt Angle (SmackDown, Settembre 2003)

Undertaker vs. Shawn Michaels (Ground Zero In Your House)

E voi invece, cosa ne pensate? quali match avreste inserite in classifica, e quali invece non credete siano all'altezza di esserci? Fateci sapere nei commenti.