WWE: le Bella Twins in quarantena giocano a Truth or Dub in video

Le Bella Twins hanno partecipato al nuovo video di Hot Ones, nel quale le star che vi partecipano vengono intervistate da Sean Evans, e nel caso si rifiutino di rispondere a qualche domanda devono mangiare delle alette di pollo molto piccanti. Il divertente filmato mostra le Bella Twins partecipare al gioco e rispondere a diverse domande.

Ad una domanda che riguarda un segreto sul loro passato da Hooters Girls, Nikki Bella ha risposto:"Ci insegnavano che ogni volta che si prendeva un ordine bisognava sporgersi verso il cliente e mostrare la scollatura. Il trucco era vendere quelle cose mostrando il seno".



A Brie Bella è stato invece chiesto chi sceglierebbe tra suo marito Daniel Bryan, o sua sorella Nikki per la Hall of Fame della WWE.

"Senza offesa sceglierei mio marito" ha confessato Brie.

Il video è proseguito con alcuni passaggi esilaranti, anche per via della vera e propria 'prova di coraggio' di dover mangiare alette di pollo estremamente piccanti.

Le Bella Twins sono state un tag team note formato dalle sorelle gemelle Nikki e Brie Bella e dal 2020 fanno parte della WWE Hall of Fame.

Nelle scorse ore è stata purtroppo annunciata la morte di Howard 'The Fink' Finkel, storico e celebre annunciatore della WWE, scomparso a causa di complicanze legate al COVID-19.

Inoltre è stato annunciato il nuovo nome che Killer Kross userà in NXT.