WWE, Big Show incorona Drew McIntyre: 'Uno dei più grandi di sempre'

Big Show è nel giro della WWE da abbastanza tempo per esser ritenuto affidabile nei giudizi che affibbia alle nuove leve: per questo motivo le parole da poco pronunciate nei confronti di Drew McIntyre suonano come una vera e propria incoronazione.

Big Show si è infatti detto dispiaciuto del fatto che il neo-campione non abbia potuto neanche celebrare il titolo a causa dell'esplosione della pandemia, ma ci ha tenuto a ricordare di essere uno dei suoi più grandi fan e di ritenerlo un vero talento.

"Sono un grande fan di Drew McIntyre da un bel po' di tempo. Ha tutto il talento del mondo. Ha la stazza, ha l'aspetto, ha le doti atletiche, ma fino a qualche anno fa non riusciva a gestire bene tutto" ha spiegato il wrestler, che ha poi parlato dei motivi che l'hanno spinto a sfidare McIntyre poco dopo il match per il titolo contro Brock Lesnar.

"Volevo mettere Drew nella peggior condizione possibile, dopo esser sopravvissuto ad un match davvero brutale con Lesnar, vederlo sul ring contro un gigante al meglio della condizione che avrebbe pestato duro per fargli mostrare al mondo di che pasta è fatto. Questo era il mio obbiettivo, mostrare al mondo che si tratta del campione che la WWE merita, del campione che RAW merita. Sono veramente fiero di Drew, e credo che sarà uno dei migliori campioni di sempre" ha concluso Big Show.

Continuano, intanto, i licenziamenti nel circuito WWE; in molti, inoltre, sono stati gli atleti WWE a lamentare di aver lavorato anche durante l'emergenza.