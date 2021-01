WWE, Big Show rivela: 'Se ne ho la possibilità vorrei competere al titolo di campione'

Continuano le interviste agli atleti più famosi della WWE: dopo le parole di Hulk Hogan vi segnaliamo le dichiarazioni di Big Show, che siamo sicuri faranno discutere tutti gli appassionati del wrestling.

Il famoso wrestler ha partecipato dei suoi prossimi impegni e dei suoi match che andranno in onda nel corso del 2021, anticipando grandi novità per tutti i suoi fan. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti della federazione inglese della WWE: "È una cosa divertente, in molti mi chiedono se sono interessato ad un altra mia vittoria nel campionato o ad un match per il titolo di campione... Ci sto pensando per il 2021, sono una persona che cerca sempre nuove opportunità, quindi se ci fosse l'occasione ne approfitterei subito".

Continua poi: "È per questo che continuo a fare questo lavoro, lo faccio ancora perché mi diverto e perché sono molto bravo in questo". Ricordiamo che l'attuale campione della WWE è Drew McIntyre non resta quindi che aspettare e scoprire come replicherà il famoso wrestler alle parole di Big Show.

Nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Ric Flair della WWE, in cui discute della lunga carriera di Triple H, mentre ecco un riassunto degli avvenimenti più importanti del 2020 legati al mondo del wrestling.