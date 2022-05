WWE, Bruce Prichard: 'Con Randy Orton facemmo un errore agli inizi della sua carriera'

Il manager e produttore di wrestling Bruce Prichard ha recentemente discusso del tempo trascorso in WWE, e ha rivelato cos'è che avrebbero potuto gestire meglio riguardo agli inizi di una delle più note superstar della federazione: Randy Orton.

Ospite del podcast Something to Wrestle, Prichard ha fatto un tuffo indietro nel tempo per esaminare una scelta creativa che gli ha lasciato un po' l'amaro in bocca: quella di attuare subito il tradimento dell'Evolution nei confronti di Randy Orton e il conseguente turn face di quest'ultimo, all'epoca neo-campione dei pesi massimi (con la vittoria a Summerslam 2004 Randy Orton diventava infatti il più giovane campione del mondo della storia).

"Col senno di poi, è stato troppo presto. Avrei amato vedere Randy essere un campione heel con l'Evolution a coprirgli le spalle, a continuare ad aiutarlo a restare campione per un po', in modo da creare più build-up [per ciò che sarebbe venuto dopo]" ha ricordato Prichard, immaginando come sarebbe potuta andare se non avessero agito con tanta celerità.

"L'Evolution sarebbe stata a capo di tutto con Randy Orton come campione, e così si poteva creare [in maniera più convincente] l'argomento 'Siamo noi che ti abbiamo reso tale, che ti abbiamo reso e mantenuto un campione, per cui adesso devi fare la cosa giusta e dare il titolo a Triple H'" spiega, e aggiunge "Con il senno di poi, avrei voluto agire così e tirarla un po' più per le lunghe invece di passare subito al tradimento da parte di Hunter. Credo che a Randy servisse un po' più tempo come cattivo affinché le persone potessero accettarlo davvero come babyface".

