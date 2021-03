WWE, cambio di programma: Dave Bautista escluso dalla Hall of Fame

L'annuncio risaliva al 2019: Dave Bautista sarebbe stato inserito nella WWE Hall of Fame, insieme tra gli altri al NWO e alle Bella Twins. A causa della pandemia, però, la cerimonia del 2020 è poi saltata e l'attore di Guardiani della Galassia, conosciuto anche col ring name di Batista, avrebbe dovuto essere "incoronato" nel 2021.

Pochi giorni fa abbiamo visto il nuovo tatuaggio di Dave Bautista, che non vuole essere paragonato a The Rock e John Cena. Adesso, però, il suo nome non figura più neanche tra coloro che entreranno nella Hall of Fame nel 2021, come Molly Holly ed Eric Bischoff. Il motivo, secondo Fightful Select, è che la WWE starebbe aspettando il momento di poter svolgere una grande e festosa cerimonia con una massiccia partecipazione dei fan.

Nonostante WrestleMania sia prevista il 10 e 11 aprile al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, alla presenza del pubblico, alla cerimonia della Hall of Fame, che si svolgerà il 6 aprile dal ThunderDome, i fan potranno partecipare soltanto virtualmente.

"Non ero sorpreso, ma ero abbastanza felice" aveva dichiarato nel 2019 Dave Bautista a People, alla notizia del suo ingresso nella WWE Hall of Fame. "È una bella sensazione, è davvero una bella sensazione. E non mi sembra la fine di un percorso, perché sto ancora lavorando così tanto."