WWE, il campione in carica Drew McIntyre è positivo al Covid-19

Nella giornata di lunedì la WWE ha annunciato che il campione in carica Drew McIntyre è risultato positivo al test del Covid-19. Secondo un comunicato pubblicato su WWE.com, il wrestler si trova al momento in quarantena, ma non sono state fornite informazioni sul suo stato di salute. Non sono arrivati commenti neanche dal diretto interessato.

Nel Monday Night Raw della scorsa settimana, Drew McIntyre aveva difeso con successo il suo titolo contro Keith Lee nella Legends Night, davanti a più di una dozzina di leggende del wrestling. Verso la fine è stato poi sfidato da Bill Goldberg, che lo ha accusato di mancanza di rispetto verso le leggende del passato e lo ha sfidato per il titolo alla Royal Rumble.

Non sappiamo, al momento, se quel match abbia generato altri contagi. La scorsa estate, Drew McIntyre aveva parlato in un'intervista a Comicbook.com del wrestling durante la pandemia. "Nessun campione è mai stato in questa posizione prima" aveva detto a proposito delle sue responsabilità di campione. "Immagino che come leader, come campione WWE, sin dall'inizio il mio lavoro sia stato quello di trovare nuovi modi per raggiungere il pubblico a casa [...] Ti sembra di dover fare le cose in un certo modo, per esempio ignorando la telecamera. Ma questi sono tempi incerti, quindi dobbiamo provare. Dobbiamo lanciare le cose contro il muro e vedere cosa rimane attaccato, perché non siamo mai stati in questa situazione prima d'ora."

Per altri approfondimenti sulla WWE, rimandiamo ai favoriti per la Royal Rumble 2021, che potrebbe svolgersi a porte chiuse.