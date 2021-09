WWE, il campione olimpico pronto a firmare con la federazione: ecco di chi si tratta

Dopo aver perso Bray Wyatt, la WWE si prepara ad accogliere Gable Steveson, il campione olimpico che poco più di un mese fa si è aggiudicato la medaglia d'oro nei giochi di Tokyo. La stella della lotta libera farà dunque compagnia a suo fratello che già da qualche tempo si allena al Performance Center.

Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, Vince McMahon avrebbe corteggiato a lungo Gable Steveson, vista anche la grande notorietà che l'atleta ha negli Stati Uniti. La WWE è riusciuta a battere anche l'accesa concorrenza della UFC. Non ci sono ancora molti dettagli sul contratto stipulato nè tantomeno notizie sull'inizi degli allenamenti. Dopo la sua apparizione tra il pubblico del SummerSlam sembrava ormai certa l'inclusione di Steveson nella squadra della WWE.

Per il momento nessuna delle due parti ha ufficializzato il contratto anche se, l'atleta che si prepara a mettere piede nel mondo del wrestling, ha risposto alla domanda di un fan dicendo: "Just put the pen to paper" lasciando intendere che la cosa sta per essere messa nero su bianco.

Vista la giovane età di Steveson, appena 21 anni, questo sembra essere un gran bel colpo della WWE che si appresta ad accogliere nuovamente un campione del calibro di The Rock. Voi cosa ne pensate di questa new entry?