WWE, altri casi di COVID: diversi wrestler e la moglie di Undertaker

Gli ultimi aggiornamenti in casa WWE vorrebbero nuovi positivi al test del COVID dopo Drew McIntyre, e su Instagram anche Michelle McCool, ex-Diva e moglie di Undertaker, ha fatto sapere di aver contratto il virus.

Come riporta il Westling Observer, il campione WWE in carica Drew McIntyre era risultato negativo a un primo test dopo WWE Legends Night, ma positivo a quello successivo, sebbene non sappia come abbia fatto ad aver contratto dal virus. Tuttavia, l'atleta sembra aver aver avuto sinora solo dei lievi sintomi, ed è al momento chiuso in casa in attesa di guarire.

Intanto, secondo quanto si può leggere nel report, ci sarebbero almeno altri tre atleti contagiati dal COVID: una superstar di SmackDown che avrebbe dovuto fare solo una breve apparizione nello show dell'8 gennaio, e che è stato rimosso dalla line-up dopo essere risultato positivo al test il giorno prima; qualcuno che era un po' che non si vedeva in azione, ma ora è tornato; e una star di NXT che ha saltato alcune settimane in tv a causa della sua positività.

E al di fuori del ring, la moglie di Undertaker Michelle McCool sta avendo un'esperienza simile. Come ha fatto sapere con un post di Instagram, infatti, è risultata anche lei positiva al test.

"Le voci girano in fretta, proprio come questo virus. Quindi, grazie a tutti quelli che mi hanno pensato in questi giorni!!! Non stavo cercando di nasconderlo (ero solo troppo stanca per postare). Ciò che credevo fossero semplicemente le mie solite allergie si sono dimostrate invece dei sintomi del COVID, e sono risultata positiva al test questa settimana. Non ho idea di come o dove l'abbia preso! Sono fortunata però perché i sintomi sono lievi, e sono l'unica in famiglia ad averlo preso" ha scritto l'ex-campionessa femminile.

Al momento, comunque, sia il match per il titolo WWE che quello per lo Universal Title, e ovviamente le due battaglie reali, rimangono in programma per la Royal Rumble 2021 che sarà a porte chiuse.