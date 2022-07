WWE shock, Vince McMahon si dimette da CEO e Presidente dopo gli scandali sessuali

Dopo essersi allontanato dalla gestione della compagnia per un lungo periodo a causa di diversi scandali che lo hanno coinvolto, il CEO e Presidente della WWE Vince McMahon ha deciso di ritirarsi dalla sua posizione.

McMahon aveva ereditato l'azienda dal padre negli anni '80, e da qui l'ha trasformata in un impero mediatico globale, con accordi milionari con network statunitensi molto celebri come NBCUniversal e Fox. In una dichiarazione, Vince McMahon ha annunciaito i suoi eredi: la figlia Stephanie McMahon, che sarà presidente e co-CEO insieme a Nick Khan, che è entrato a far parte della WWE dalla CAA nel 2020.

Mentre in borsa la società sale sempre più, tutti speravano di avere più informazioni sullo scandalo che ha coinvolto l'ormai ex CEO. Infatti, qualche tempo fa, il consiglio di amministrazione della WWE aveva indagato su McMahon per le accuse di aver pagato milioni di dollari a varie donne in cambio del silenzio sulle relazioni intrattenute con lui e sulla sua cattiva condotta.

"Mentre raggiungo i 77 anni, sento che è giunto il momento per me di ritirarmi dalla carica di Presidente e CEO della WWE" ha scritto McMahon nella nota. "Nel corso degli anni, è stato un privilegio poter aiutare la WWE a darvi gioia, ispirarvi, emozionarvi, sconvolgervi e divertirvi sempre. Vorrei ringraziare la mia famiglia per aver nato un contributo così grande al nostro successo e vorrei anche ringraziare tutte le nostre Superstar passate e presenti e i dipendenti per la dedizione e la passione che hanno per il nostro marchio. In particolare, vorrei dire grazie ai nostri fan per averci permesso di entrare nelle loro case ogni settimana e per essere la loro scelta di intrattenimento.[...] Il nostro pubblico globale può essere confortato nel sapere che la WWE continuerà a intrattenerlo con lo stesso fervore, dedizione e passione di sempre. Sono profondamente fiducioso nel futuro e continuo successo della WWE e lascio la nostra azienda nelle abili mani di uno straordinario gruppo di Superstar, dipendenti e dirigenti, in particolare del Presidente e co-CEO Stephanie McMahon e del co-CEO Nick Khan. In quanto azionista di maggioranza, continuerò a supportare la WWE in tutti i modi. I miei ringraziamenti personali vanno alla nostra comunità e ai partner commerciali, agli azionisti e al Consiglio di amministrazione per la guida e il supporto che ci hanno dato nel corso degli anni. Quindi. Ora. Per sempre. Insieme."

Intanto, mentre guarda al futuro, la WWE potrebbe strizzare l'occhio al passato: sembra infatti che John Cena stia per tornare sul ring!