WWE, Charlotte Flair sul ritorno di Ronda Rousey: 'Non ne abbiamo bisogno'

Alla vigilia dell'evento Royal Rumble di domenica sera, una delle teorie più diffuse prevedeva il ritorno sul ring di Ronda Rousey, assente dalla programmazione WWE da WrestleMania 35 dell'aprile 2019. Era stata lei stessa ad alimentare le voci, pubblicando negli ultimi mesi foto e video dei suoi allenamenti.

Ronda Rousey aveva lasciato temporaneamente il wrestling per dedicarsi a Travis Browne e all'idea di mettere su una famiglia.

Del suo eventuale ritorno ha parlato recentemente anche Charlotte Flair, in un'intervista con ViBe & Wrestling. A una domanda sul "bisogno" di riavere Ronda Rousey nella WWE, Flair ha risposto: "Bisogno è una parola molto forte. Se penso che Ronda aggiungerebbe qualcosa alla divisione femminile? Certo, al 100%, ma ce n'è bisogno? No. Abbiamo un elenco incredibile di star già affermate e di altre in crescita, quindi bisogno credo sia una parola un po' forte, ma penso che lei metta qualcosa in più sul tavolo? Al 100%."

Lo scorso anno, quando è iniziata la sua "pausa sabbatica", Ronda Rousey era stata piuttosto critica verso la WWE e i suoi fan. "Per cosa lo sto facendo se non sono in grado di dedicare il mio tempo e le mie energie alla mia famiglia, ma li spendo per un gruppo di fan ingrati che nemmeno lo apprezzano? Adoro esibirmi, adoro le ragazze, ma alla fine della giornata pensavo: fan***o i fan, amico!"

