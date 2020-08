WWE: Chi è il vincitore della sfida tra Randy Orton e Drew McIntyre?

Dopo avervi segnalato il video con i momenti migliori di Randy Orton nella WWE, facciamo il punto della situazione sui match che si sono tenuti durante il Summerslam, uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di wrestling.

I due wrestler si sono sfidati per decidere il nuovo campione della WWE. nel corso di un incontro che ha convinto tutti i fan del wrestling. In calce alla notizia trovate anche un tweet che ci mostra alcuni momenti del match tra Randy Orton e Drew McIntyre, sfida che è stata vinta da Drew, che difende il titolo di campione della WWE. Quello tra i due è stato il match che ha concluso la manifestazione, che ha messo in scena anche le sfide degli altri wrestler, tra di loro segnaliamo anche l'incontro tra Dominik Mysterio e Seth Rollins, mentre Sasha Banks e Asuka hanno cercato di vincere il titolo di campionesse della divisione femminile della WWE.

Si conclude così uno dei momenti preferiti da tutti i fan, che hanno potuto rivedere in azione i loro lottatori preferiti. In attesa di conoscere quali saranno i prossimi impegni per i wrestler della federazione, vi segnaliamo questa intervista a Bret Hart della WWE, in cui parla di John Cena.