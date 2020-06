WWE: Chi ha vinto la sfida tra Randy Orton ed Edge?

Vi avevamo già segnalato l'intervista ai due atleti della WWE che si sono sfidati nel Backlash, uno degli eventi più importanti per gli appassionati di wrestling di tutto il mondo. Scopriamo quindi chi è risultato vincitore nella sfida tra Randy Orton ed Edge.

L'evento si è tenuto ad Orlando, in Florida, dove si sono scontrati diversi atleti della WWE: dopo l'errore di Lana, che è costato al marito Bobby Lashley la vittoria del WWE Championship, tutti gli appassionati dello sport hanno ammirato la sfida tra Randy Orton ed Edge, vinta da The Viper grazie ad una mossa che non si vedeva da quasi nove anni, ci riferiamo al Punt Kick, con la quale è riuscito ad avere la meglio sul suo avversario.

Durante l'incontro sono stati omaggiati i wrestler più importanti che si sono succeduti sul ring, tra cui Christian, Kurt Angle, Triple H, The Rock, Ric Flair, Eddie Guerrero e anche l'annunciatore Howard Finkel, durante quello che la federazione americana ha definito "Il più grande incontro di wrestling di sempre". Infine abbiamo assistito anche alla sfida per diventare l'Universal Champion, match a cui hanno partecipato la coppia composta da John Morrison e The Miz contro Braun Strowman. Nonostante il vantaggio dei due, a risultare vincitore è stato proprio Braun Strowman, che conferma ancora una volta la sua grande forza.

