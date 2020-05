WWE: chi sono i wrestler più pagati nel corso del 2020?

Vi abbiamo segnalato la lista dei wrestler licenziati dalla WWE, oggi invece parliamo di quegli atleti che hanno avuto più successo nel corso del 2020 e che ricevono gli stipendi più alti dalla federazione.

A pubblicare la lista ci pensa il celebre giornale Forbes, che permette ai fan di conoscere il grande successo ottenuto dai dieci wrestler più famosi. In decima posizione troviamo un campione in carica: ci riferiamo a Braun Strowman, che ha sconfitto il suo avversario durante il "WWE Universal Championship", diventando così l'attuale detentore del premio. Secondo quanto viene dichiarato dal giornale, il suo compenso si attesterebbe sui 1,9 milioni di dollari.

Cifra molto alta, ma che viene superata da Stephanie McMahon, figlia di Vince McMahon, che è apparsa diverse volte sul ring della WWE. Attualmente è Chief Branding Officer, posizione con uno stipendio di 2,1 milioni di dollari. Stessa cifra di un altro membro della famiglia McMahon, Shane, che sta diventando uno dei wrestler più famosi del momento. Dopo di lui sono presenti Goldberg e Becky Lynch Ecco i cinque atleti più pagati dalla WWE:

Brock Lesnar - 10 milioni di dollari Roman Reigns - 5 milioni di dollari Randy Orton - 4,1 milioni di dollari Seth Rollins - 4 milioni di dollari Trible H - 3,3 milioni di dollari

Come si poteva immaginare, il podio è conquistato da uno degli atleti più famosi, Brock Lesnar, anche detto "The Beast", che dopo il suo ritorno nel 2012 ha vinto numerose sfide. Per finire vi segnaliamo la lista delle migliori entrate della WWE.