WWE, clamoroso! Undertaker annuncia il ritiro: 'Il wrestling è cambiato troppo'

Il ritiro di The Undertaker dalla WWE aleggiava nell'aria già da un po' e con l'episodio finale di The Last Ride ne abbiamo avuto la certezza. Il noto wrestler, il cui vero nome è Mark Calaway, a 55 anni saluta definitivamente il suo pubblico e abbandona il ring.

The Undertaker, uomo simbolo di un'intera generazione, è stato il protagonista di questa docu-serie, che si è occupata dei primi anni della sua carriera fino al grande successo di WrestleMania, è che già dal nome "l'ultima corsa" preannunciava la decisione presa dal wrestler.

Il Becchino stesso ha condiviso un video dell'episodio sul suo account Twitter con la didascalia: "Non puoi mai apprezzare quanto è stata lunga la strada finchè non sei giunto alla fine". Confermando apparentemente il suo ritiro dal ring. Il tweet va di pari passo con una citazione dell'episodio stesso in cui The Undertaker dice: "Questa volta il cowboy cavalca via per davvero". Tutto ciò significa che il suo incontro con AJ Styles potrebbe essere stato il match finale della sua lunga e storica carriera.

A 55 anni, dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato il Becchino saluta il ring: "Non ho nulla più da conquistare, ho raggiunto tutti gli obiettivi che volevo. Il wrestling è cambiato molto ed è giunto il momento di lasciare spazio ai nuovi. Non so, il momento mi sembra quello giusto. Credo che il documentario mi abbia aiutato a capirlo. Mi ha aperto gli occhi, mi ha permesso di comprendere la situazione e di non essere troppo duro con me stesso. Vedo le cose da un'altra prospettiva" .

L'intero documentario era incentrato proprio su questa complessa decisione, infatti l'età ormai avanzata ed alcuni infortuni sul ring, avevano ormai reso sempre più tangibile l'idea del ritiro. Di certo questa notizia, seppure annunciata, lascerà con l'amaro in bocca tutti i fan del wrestler.

Nel frattempo proprio AJ Styles ha vinto SmackDown dopo un incontro molto adrenalinico con Daniel Bryan.