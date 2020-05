WWE: ecco il clamoroso vincitore di Money in the Bank 2020

Oltre al documentario The Last Ride, sull'atleta WWE The Undertaker, nella giornata di ieri è andato in onda l'atteso match Money in The Bank 2020. Scopriamo chi dei wrestler è risultato vincitore della sfida.

Per chi non conoscesse il formato della sfida, si tratta di un incontro in cui sono presenti diversi atleti, il cui scopo è quello di prendere possesso di una valigetta appesa sopra un gancio. Il primo che riesce a prenderla in mano diventa il vincitore. In questa edizione è stato deciso di mettere in palio due valigette, dividendo i lottatori tra maschi e femmine. Vincitrice dell'edizione femminile è stata Asuka, ma la sorpresa più grande l'ha riservata la sfida tra le controparti maschili, in cui abbiamo assistito allo scontro tra Aleister Black, Rey Misterio, AJ Styles, Baron Corbin, Elias e Otis.

A mettere le sue mani sulla valigetta è stato proprio Otis, ma per una fortunata coincidenza: infatti mentre AJ Styles stava per raggiungere l'oggetto, Elias ha deciso di bloccare Corbin spaccandogli una chitarra sulla schiena, questo gesto ha spinto AJ in avanti facendogli lanciare in aria la valigetta. Otis si è quindi trovato nel posto giusto al momento giusto, prendendo la valigetta mentre era ancora in aria.

