WWE, colpo di scena per la star AJ Styles durante Smackdown

Gli oscuri piani sul futuro di AJ Styles sono finalmente stati svelati durante l'appuntamento più famoso della WWE: SmackDown!.

Abbiamo potuto ammirare il wrestler alle prese contro Shinsuke Nakamura, un avversario che ha più volte impensierito Styles in numerosi incontri sia nella WWE sia nella New Japan, lega di wrestling giapponese. Durante il match è stato rivelato che il lottatore americano non si trovava all'interno del ring di SmackDown solamente come ospite, ma come parte integrante del roster WWE.

Ha infatti abbandonato RAW, ritornando alla casa madre, e ad annunciarlo è stato Michael Cole. La decisione sarebbe stata presa all'ultimo momento dallo stesso Vince McMahon, tanto che l'annuncio sentito dai telespettatori sembra sia stato aggiunto solamente in un secondo momento alla trasmissione.

Ovviamente non c'è niente di gratuito a questo mondo, e in cambio di un lottatore così famoso RAW ha chiesto una star di pari valore, anche se per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Certo, deve trattarsi di un wrestler molto in vista, dato che dovrà eguagliare qualcuno in grado di sfidare una leggenda come Undertaker.

Anche quest'ultimo ha rinnovato il contratto con la WWE per un numero spropositato di anni: sembra davvero un periodo fortunato per alcuni wrestler, nonostante il precedente boom di licenziamenti.